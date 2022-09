Joe Bausch Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down Fernsehen Joe Bausch denkt im Kölner „Tatort“ nicht ans Aufhören Von dpa | 14.09.2022, 05:46 Uhr

Schauspieler Joe Bausch (69) will gerne noch ein paar Jahre der Rechtsmediziner im Kölner „Tatort“ sein. „Solange ich noch bei der Leiche niederknien kann und alleine ohne fremdes Zutun wieder hochkomme, will ich das machen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr feiere der „Tatort“ mit den Ermittlern Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ja 25 Jahre. „Ich glaube, die beiden Jungs wollen auch noch, die haben noch Lust. Und solange die dabei sind und noch ein Gerichtsmediziner gebraucht wird, werde ich mit rumtapern“, sagte Bausch.