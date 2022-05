ARCHIV - Elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003 vom Centers for Disease Control and Prevention. Foto: Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa/Symbolbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Cynthia S. Goldsmith Wissenschaft Jetzt fünf bestätigte Affenpocken-Infektionen in NRW Von dpa | 27.05.2022, 12:01 Uhr

In Nordrhein-Westfalen gibt es zwei weitere bestätigte Fälle von Affenpocken - und zwar in Düsseldorf. Wie das Presseamt der Landeshauptstadt am Freitag berichtete, handelt es sich um zwei Personen, die sich vermutlich im europäischen Ausland angesteckt haben.