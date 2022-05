ARCHIV - Ein Mann steht auf einer Waage. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Gesellschaft Jeder zweite volljährige Erwachsene in NRW hat Übergewicht Von dpa | 18.05.2022, 09:54 Uhr

Mehr als jeder zweite Erwachsene in Nordrhein-Westfalen hat statistisch gesehen Übergewicht. Gemessen am sogenannten Body-Mass-Index (BMI) waren im Jahr 2021 53,4 Prozent der Menschen, die 18 Jahre oder älter waren, übergewichtig. Das teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Mittwoch anlässlich des europäischen Adipositas-Tages am kommenden Samstag (21. Mai) mit.