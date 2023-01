E-Autos in Nordrhein-Westfalen Foto: Martin Gerten/dpa/Symbolbild up-down up-down E-Autos Jede dritte Neuzulassung 2022 kann elektrisch fahren Von dpa | 05.01.2023, 06:35 Uhr

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Elektroautos zugelassen worden als in den Vorjahren. Fast jede dritte Neuzulassung bis Anfang Dezember entfiel auf ein rein batteriebetriebenes Fahrzeug oder einen Plug-in Hybrid, wie ein Sprecher des Kompetenzzentrums Elektromobilität NRW mitteilte. Besonders bei reinen E-Autos gab es demnach einen starken Anstieg. Insgesamt ist der Anteil von Elektrofahrzeugen auf Straßen in NRW aber nach wie vor gering.