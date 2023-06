Jazzmusiker Peter Brötzmann gestorben Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Jazzmusiker Peter Brötzmann gestorben Von dpa | 23.06.2023, 20:40 Uhr

Der Jazzmusiker Peter Brötzmann ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren in Wuppertal, wie eine Sprecherin der Stadt Wuppertal der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend sagte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.