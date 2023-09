Das neue Album von Letos Band Thirty Seconds to Mars, „It’s the end of the world but it’s a beautiful day“, entstand auch während der Pandemie. „Offensichtlich überdauert die Welt nicht ewig. Das wissen wir, wenn man an die Wissenschaft glaubt“, sagte er. Für ihn sei das Album aber eher eine Metapher als eine wörtliche Aussage: Es gehe um die Dichotomie (Zweiteilung) des Lebens, das Yin und das Yang.