Jan Delay FOTO: Uwe Ernst Musiker Jan Delay kommt zur Jazz Rally nach Düsseldorf Von dpa | 25.03.2022, 16:21 Uhr | Update vor 2 Std.

Oh, Jonny: Jan Delay kommt mit seiner Band Disko No. 1 zur Jazz Rally nach Düsseldorf. Das Konzert findet am 5. Juni in einem Zelt in der Düsseldorfer Altstadt statt. Bei der Jazz Rally Düsseldorf werden am Pfingstwochenende vom 3. bis 5. Juni erstmals seit 2019 wieder über 35 Konzerte gegeben. Als Vorgruppe von Jan Delay wird das NuHussel Orchestra aus St. Pauli mit Nathalie Dorra auftreten, die bereits mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen auf der Bühne stand.