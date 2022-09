Jan Böhmermann Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Jan Böhmermann gewinnt auch 2022 Deutschen Fernsehpreis Von dpa | 13.09.2022, 20:59 Uhr

Satiriker Jan Böhmermann (41) kann einen weiteren Deutschen Fernsehpreis sein Eigen nennen. Der Moderator gewann die Auszeichnung am Dienstagabend in Köln in der Kategorie „Bestes Buch Unterhaltung“ für das Skript zu seiner Show „ZDF Magazin Royale“. Zusammen mit Böhmermann wurden auch seine Kolleginnen Hanna Herbst und Nora Nagel sowie sein Kollege Markus Hennig mit der Trophäe bedacht. Die „ZDF Magazin Royale“-Texter rund um Böhmermann hatten den gleichen Preis schon im vergangenen Jahr abgeräumt.