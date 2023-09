Kunst Jahrhundert-Künstler: Picasso und Beckmann in Wuppertal Von dpa | 14.09.2023, 15:22 Uhr | Update vor 17 Min. "Pablo Picasso - Max Beckmann. Mensch, Mythos, Welt" Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down

Zum 50. Todesjahr Pablo Picassos wartet das Von der Heydt-Museum in Wuppertal mit dem Höhepunkt seines Ausstellungsjahres auf: Rund 200 Werke von Pablo Picasso und Max Beckmann werden von Sonntag an in einer großen Schau gegenübergestellt. „Pablo Picasso / Max Beckmann: Mensch - Mythos - Welt“ ist bis 7. Januar in Wuppertal zu sehen, bevor sie nach Hannover ins Sprengel-Museum wechselt.