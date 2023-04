Jäger findet menschliche Knochen im Sumpf Foto: Alex Forstreuter/dpa/Archivbild up-down up-down Notfälle Jäger findet menschliche Knochen im Sumpf Von dpa | 08.04.2023, 11:53 Uhr

Ein Jäger hat menschliche Knochenreste in einem Sumpf-Waldgebiet in Kaarst bei Düsseldorf entdeckt. Bei den in der Nähe eines Verkehrsübungsplatzes gefundenen Körperteilen handelte es sich um einen Schädel, eine Wirbelsäule und Extremitäten, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Der Jäger war demnach am Freitagvormittag beim Aufstellen von Wildkameras auf die Leichenreste gestoßen.