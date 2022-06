ARCHIV - Ein Mann greift an einer Tankstelle nach einem Zapfventil. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Symbolbild FOTO: Christin Klose Kraftstoff IW-Analyse: Sprit-Steuersenkung über dem Bundesschnitt Von dpa | 04.06.2022, 08:56 Uhr

Die Steuersenkung auf Kraftstoffe war in allen Bundesländern gleich - die Preissenkung an der Tankstelle mitnichten. In Nordrhein-Westfalen fiel sie etwas höher aus als im Bundesschnitt, wie eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt.