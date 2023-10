In Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) und in Leverkusen sind bereits zuvor Israel-Flaggen von Fahnenmasten gerissen worden. In Witten sei zuletzt ein noch unbekannter Mann in der Nacht zum Freitag einen Fahnenmast hinaufgeklettert und habe die Flagge abgerissen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In Leverkusen rissen Unbekannte nach Angaben der Stadtsprecherin zunächst am Mittwoch eine Israel-Flagge am Rathaus ab. Am Freitag hisste die Stadt dann erneut eine Israel-Flagge vor dem Rathaus, die bereits am Samstagmorgen wieder gestohlen war.