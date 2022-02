Eishockey FOTO: Matthias Balk Nordrhein-westfalen Iserlohn verpflichtet Olympia-Teilnehmer Freibergs Von dpa | 28.02.2022, 16:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Iserlohn Roosters haben den international erfahrenen Verteidiger Ralfs Freibergs verpflichtet. Der lettische Nationalspieler, der bei den Olympischen Spielen in Peking mit Lettland in der Vorrunde ausgeschieden war, wechselt von Dinamo Riga in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL). Dies teilte der Verein am Montag mit. „Ralfs ist ein international erfahrener Spieler, der uns in dieser entscheidenden Phase der Saison zusätzliche Stabilität und Sicherheit in der Defensive verleiht“, sagte Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel. Der 30 Jahre alte Freibergs bestritt in seiner Karriere bislang knapp 450 Liga-Spiele sowie 91 Länderspiele.