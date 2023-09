Leute Iris Berben: „Ich habe so eine Lust zu leben“ Von dpa | 12.09.2023, 07:26 Uhr | Update vor 1 Std. Schauspielerin Iris Berben Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down

Schauspielerin Iris Berben sieht sich mit über 70 noch mitten im Leben. „Ich bin froh, ich habe jetzt 73 Jahre durchgehalten“, sagte Berben am Montagabend beim Ständehaus Treff der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf. „Ich habe auch vor, die nächsten 73 Jahre noch weiterzumachen“, betonte sie. „Ich habe so eine Lust zu leben.“ Sie habe auch „Lust zu feiern und mich gehen zu lassen“.