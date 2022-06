ARCHIV - Ein Justizbeamter geht durch einen Flur der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild FOTO: Friso Gentsch Deradikalisierungs-Programme Irakische Justizmitarbeiter besuchen NRW-Gefängnisse Von dpa | 02.06.2022, 18:25 Uhr

Irakische Justizmitarbeiter interessieren sich für die Deradikalisierungs-Programme in den Gefängnissen Nordrhein-Westfalens. Noch bis Samstag sei dazu eine Delegation aus dem Irak in Bielefeld, teilte das NRW-Justizministerium am Donnerstag mit. Dabei hätten Gefangene - zum Teil mit irakischen Wurzeln - im Gefängnis in Biefeld-Senne den Gästen Rede und Antwort gestanden.