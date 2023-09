Migration Iraker mit IS-Bezug aus Kirchenasyl abgeschoben Von dpa | 26.09.2023, 09:11 Uhr | Update vor 18 Min. Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down

Ein 29 Jahre alter Iraker ist in der Nacht zum Dienstag in Aldenhoven im Kreis Düren auf einem Kirchengelände festgenommen und dann nach Kroatien abgeschoben worden. Nach Angaben des Oberbergischen Kreises hatte sich der Mann in der Vergangenheit möglicherweise als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an Kampfhandlungen im Ausland beteiligt.