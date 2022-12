Corona-Test Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona-Fallzahlen Inzidenz liegt in Nordrhein-Westfalen bei 244,9 Von dpa | 01.12.2022, 08:07 Uhr

In Nordrhein-Westfalen lag die Corona-Inzidenz am Donnerstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts weitgehend unverändert bei 244,9. Am Vortag hatte das RKI 242,2 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Die NRW-Kennziffer fiel nach wie vor höher aus als im Bundesdurchschnitt, der am Donnerstag bei 201,9 lag. Vor einer Woche (24. November) hatte die Inzidenz in NRW bei 238,4 gelegen.