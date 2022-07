ARCHIV - Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Corona-Fallzahlen Inzidenz in NRW niedriger als in der Vorwoche Von dpa | 15.07.2022, 07:52 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen am Freitag mit 651,2 angegeben. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag damit niedriger als eine Woche zuvor (745,9). Bundesweit registrierte das RKI am Freitag eine Inzidenz von 719,2 (vor einer Woche: 750,4).