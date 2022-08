ARCHIV - Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg up-down up-down Corona-Fallzahlen Inzidenz in NRW mit 436,3 auf Bundesniveau Von dpa | 05.08.2022, 07:55 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen stagniert. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen 436,3 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Damit lag der Wert fast genauso hoch wie tags zuvor (435,7). Vor einer Woche war eine Inzidenz von 497,3 gemeldet worden (Vormonat: 698,5). NRW liegt nun in Bereich der bundesweiten Inzidenz, die laut RKI am Freitag 432,2 betrug.