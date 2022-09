Corona-Tests Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild up-down up-down Corona-Fallzahlen Inzidenz in NRW liegt bei 273,5 Von dpa | 27.09.2022, 08:26 Uhr

In der Corona-Pandemie hat das Robert Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen am Dienstagmorgen mit 273,5 angegeben. Eine Woche zuvor hatten das RKI für das bevölkerungsreichste Bundesland 224 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Zuletzt hatten die Gesundheitsämter in NRW binnen 24 Stunden 16.348 neue Covid-19-Fälle sowie 25 Todesfälle registriert.