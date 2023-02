Netzwerkkabel Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Telekommunikation Internet-Ausfall durch Bagger: Schäden größtenteils behoben Von dpa | 11.02.2023, 11:18 Uhr

Nach einem durch Bauarbeiten in Düsseldorf verursachten Internet-Ausfall sind die Schäden größtenteils behoben. Man habe die ganze Nacht gearbeitet, zwei oder drei der insgesamt 17 durchtrennten Glasfaserkabel müsse man tagsüber noch ausbessern, sagte ein Telekom-Sprecher am Samstagmorgen. Bei Großkunden könne es noch Beeinträchtigungen geben. Landesbehörden, die am Freitag über Stunden nicht erreichbar waren, behelfen sich laut einem Sprecher von IT.NRW weiterhin mit einem Provisorium, das stabil laufe. Demnach gibt es nur vereinzelt Probleme.