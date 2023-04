Urban Arts Ensemble Ruhr Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Urban Arts Ensemble Ruhr Internationales Hip-Hop-Ensemble tanzt in Herne Von dpa | 28.04.2023, 13:52 Uhr

Sieben Tänzerinnen und Tänzer aus fünf verschiedenen Ländern bilden das „Urban Arts Ensemble Ruhr“ - das nach eigenen Angaben erste professionelle Hip-Hop-Tanztheater in Deutschland. Mit einer Performance an ihrem Probenort, einem leerstehenden Kaufhaus in Herne, hat sich die neugegründete Kompagnie des Vereins „Pottporus“ am Freitag vorgestellt.