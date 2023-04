RWE Campus Essen Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down Energiekonzern Internationale Stromerzeugung schiebt RWE zum Jahresstart an Von dpa | 27.04.2023, 10:33 Uhr

Der Energiekonzern RWE hat zum Jahresauftakt einen Ergebnissprung hingelegt. Hintergrund seien vor allem höhere Erträge der internationalen Stromerzeugung im Segment Wasser/Biomasse/Gas, teilte der Konzern am Donnerstag überraschend in Essen mit. Der Ergebnistreiber zählt zum sogenannten Kerngeschäft von RWE, zu dem außerdem der Energiehandel sowie die Solar- und Windenergie gehören. Der bereinigte Konzerngewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) verdoppelte sich vorläufigen Zahlen zufolge auf nahezu 2,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis stieg sogar noch stärker und lag bei 1,671 Milliarden Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigten die Essener. Am 11. Mai will RWE die vollständigen Zahlen für das erste Quartal vorlegen.