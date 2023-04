Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Straftäter nach Verfolgungsjagd unter Handtüchern aufgespürt Von dpa | 06.04.2023, 18:32 Uhr

Ein 26 Jahre alter Intensivstraftäter aus Linz in Rheinland-Pfalz ist nach einer Verfolgungsjagd unter mehreren Handtüchern in einer Duschkabine in Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen gefunden und festgenommen worden. Während der Verfolgung durch Polizeikräfte aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen beschädigte er am Donnerstag mit einem weit über 200 PS starken Auto mehrere Fahrzeuge, wie die Polizei in Linz mitteilte. Der Mann hat demnach keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss. In seinem Fahrzeug entdeckten die Beamten den Angaben zufolge Diebesgut aus einem Wohnungseinbruch.