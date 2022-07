ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Borken Insekt soll folgenschweren Unfall verursacht haben Von dpa | 08.07.2022, 14:56 Uhr

Ein Insekt im Gesicht einer Autofahrerin soll im Kreis Borken einen folgenschweren Unfall verursacht haben. Die 20-Jährige habe am Donnerstag in der Nähe von Gescher die Kontrolle über ihren Wagen verloren, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb neben der Straße liegen. Die schwer verletzte Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zur Unfallursache gab sie laut Polizei an: Ein Insekt sei ihr ins Gesicht geflogen.