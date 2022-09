Absperrband Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Innerfamiliärer Streit war wohl Auslöser für Tod von Brüdern Von dpa | 26.09.2022, 17:03 Uhr

Nach dem Streit mit zwei Toten in Düsseldorf sehen die Ermittler ihre ersten Annahmen bestätigt: Demnach hat ein 53-Jähriger zuerst seinen älteren Bruder erstochen und sich dann aus seiner Wohnung in die Tiefe gestürzt. Das berichtete ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage. Bei dem Streit dürfte es ihm zufolge um „innerfamiliäre Themen“ gegangen sein.