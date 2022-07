Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild FOTO: Marius Becker up-down up-down Hochwasserschutz Innenminister ermahnt Bürger: Auf Katastrophen vorbereiten Von dpa | 13.07.2022, 14:43 Uhr

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat an die Bürger appelliert, sich besser gegen Katastrophen zu wappnen. „Das findet nicht irgendwo im Fernsehen weit weg statt, sondern das kann morgen bei dir um die Ecke stattfinden“, sagte er in einem am Mittwoch vom Innenministerium bei Twitter verbreiteten Video zum Jahrestag der Jahrhundertflut.