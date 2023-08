Cybersicherheit Initiative für IT-Sicherheit: Studie zeigt Mängel bei Firmen Von dpa | 10.08.2023, 14:58 Uhr | Update vor 1 Std. Internet Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wirtschaftsverbände und Landesregierung in Nordrhein-Westfalen wollen die Cybersicherheit in Unternehmen verbessern. Einer kürzlich erschienenen Studie zufolge haben mehr als die Hälfte aller Unternehmen in NRW keinen Notfallplan im Fall von Cyberangriffen, wie das NRW-Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Fast ein Fünftel hat demnach gar keine Vorkehrungen getroffen.