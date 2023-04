Inga Dransfeld-Haase Foto: Steffen Kugler/BP Europa SE/dpa/Archiv up-down up-down Personalwechsel Inga Dransfeld-Haase wird Vorständin bei BP Europa Von dpa | 28.04.2023, 12:28 Uhr

Bei der Deutschland-Tochter des Mineralölkonzerns BP rückt die Personalmanagerin Inga Dransfeld-Haase in den fünfköpfigen Vorstand auf. Die 44-jährige Juristin übernehme am 1. Mai die Bereiche Arbeit und Soziales, teile BP Europa SE am Freitag in Bochum mit. Dransfeld-Haase folgt auf Karin Indrist (55), die in den Aufsichtsrat gewechselt ist.