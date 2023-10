„Uns erreichen in diesen Tagen viele besorgte Nachfragen von Menschen aus Nordrhein-Westfalen, deren Angehörige und Freunde in Israel leben oder die sich zurzeit dort aufhalten“, sagte der Landesminister für Internationales, Nathanael Liminski (CDU), der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Bei den gebündelten Informationen werde auch auf Kompetenz der Mitarbeiter im Landesbüros in Tel Aviv zurückgegriffen.