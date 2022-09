Inflation Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Preise Inflation: So hoch wie seit den 50ern nicht mehr Von dpa | 29.09.2022, 08:32 Uhr

Ob Pendeln mit der Bahn zur Arbeit, der Griff zur Zapfsäule an der Tankstelle oder der Gang in den Supermarkt: Der Alltag wird immer teurer. Als die Inflation zuletzt so hoch war wie jetzt, waren unsere Großeltern noch jung.