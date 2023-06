Marktstand Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild up-down up-down Preise Inflation in NRW steigt wieder Von dpa | 29.06.2023, 08:22 Uhr

In Nordrhein-Westfalen ist die Inflation im Juni wieder gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 6,2 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Mai war die Inflationsrate noch auf 5,7 Prozent gesunken und damit auf den tiefsten Stand seit Februar 2022. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,3 Prozent.