Inflation
Verbraucherpreise Inflation in NRW schwächt sich ab
28.07.2023, 08:20 Uhr

In Nordrhein-Westfalen hat sich die Inflation im Juli abgeschwächt. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 5,8 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Im Vormonat war die Inflationsrate noch auf 6,2 Prozent gestiegen.