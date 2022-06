Ein Verkäufer greift an einem Obst- und Gemüsestand in eine Kiste mit Aprikosen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Preissteigerung Inflation in NRW schwächt sich ab Von dpa | 29.06.2022, 08:34 Uhr

In Nordrhein-Westfalen hat sich die Inflation im Juni abgeschwächt. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 8,1 Prozent gelegen, nachdem sie vier Monate in Folge gestiegen war.