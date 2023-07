Gasleitung Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down IHK Industrie und Handel wollen Klarheit über Energieversorgung Von dpa | 21.07.2023, 16:53 Uhr | Update vor 11 Min.

Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen dringen auf mehr Klarheit bei der künftigen Energieversorgung. „Für viele Unternehmen ist aktuell keine klare Strategie zur Sicherung der Energieversorgung am Standort erkennbar“, sagte IHK NRW-Präsident Ralf Stoffels am Freitag laut Mitteilung. Neben einem zügigen Ausbau von Erneuerbaren Energien werde es auch sogenannte gesicherte Leistung brauchen, „wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint“.