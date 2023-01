Indie-Band Giant Rooks Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Kulturfestival Indie-Rock und Leistungssport: Ruhr Games planen für Sommer Von dpa | 24.01.2023, 12:40 Uhr

Nach drei Jahren Corona-Pause will das Sport- und Kulturfestival Ruhr Games in diesem Sommer wieder Programm für Zehntausende Jugendliche machen. Für die Eröffnungsshow am 8. Juni hätten die Indie-Bands Giant Rooks und Leoniden zugesagt, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Vier Tage lang gebe es in Duisburg eine Mischung aus Leistungssport und Kultur für junge Leute. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen im Landschaftspark Nord ist frei.