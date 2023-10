Polizeieinsatz In Spanien festgenommener Rocker unter Auflagen frei Von dpa | 20.10.2023, 16:51 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der aus einem Gefängnis in Euskirchen ausgebrochene und in Spanien von der Polizei geschnappte Rocker ist nicht mehr in Polizeigewahrsam. Nach Informationen der Polizei sei der Mann offenbar zunächst aufgrund eines international ausgeschriebenen Haftbefehls des Amtsgerichts Köln festgenommen, dann aber unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden, teilte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Er habe seine Ausweispapiere abgeben müssen, ihm seien Meldepflichten sowie eine Ausreisesperre auferlegt worden. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.