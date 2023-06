Grundsteuererklärungen Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Finanzen In NRW fehlen 770.000 Grundsteuererklärungen Von dpa | 07.06.2023, 15:20 Uhr

Der Abgabeschluss war Ende Januar. Immer noch fehlen Hunderttausende Grundsteuererklärungen in NRW. Die Finanzämter haben mit Schätzungen begonnen. Was Eigentümer zahlen müssen, wird sich später zeigen. Der Finanzminister will für Transparenz bei den Hebesätzen sorgen.