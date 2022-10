Eurowings Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Am Montag In NRW fallen wegen Eurowings-Streik über 100 Flüge aus Von dpa | 16.10.2022, 13:57 Uhr

An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen fallen wegen des Pilotenstreiks bei Eurowings am Montag zahlreiche Flüge aus. Allein am Flughafen Düsseldorf, dem größten Standort der Lufthansa-Tochter, wurden rund einhundert Verbindungen gestrichen, wie ein Blick auf die Annullierungen auf der Homepage des Flughafens am Sonntag zeigte.