Covid-19 In NRW 24.652 Neuinfektionen: Corona-Inzidenz nun 395,9 Von dpa | 06.10.2022, 08:44 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit 395,9 angegeben. Das ging aus dem RKI-Dashboard hervor. Am Mittwoch lag der Wert für NRW bei 346,7. Vor einer Woche hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in NRW 338,6 betragen.