Düsseldorf In Menschengruppe gerast: Haftbefehl erlassen Von dpa | 07.11.2022, 13:24 Uhr

Haftbefehl wegen sechsfachen versuchten Totschlags ist gegen einen 37-Jährigen erlassen worden, der mit seinem Auto in Düsseldorf in eine Menschengruppe gerast sein soll. Das teilte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage mit.