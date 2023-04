Kölner Dom soll ab Ostern wieder leuchten Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Energie In manchen Städten leuchten Wahrzeichen bald wieder Von dpa | 03.04.2023, 05:58 Uhr

Nach dem Auslaufen der Energiesparverordnung Mitte April sollen die Wahrzeichen in mehreren nordrhein-westfälischen Städten wieder leuchten. In Aachen und Bielefeld etwa werden dann die Rathäuser und andere historische Gebäude wieder angestrahlt. In Dortmund werden unter anderem die Kirchen in der Innenstadt, der Florianturm im Westfalenpark und die Fassade des Dortmunder U wieder beleuchtet, wie ein Sprecher mitteilte. Dies solle auch die Aufenthaltsqualität in der Stadt steigern.