Notfälle In die Tiefe gestürzt: Feuerwehr rettet Mann aus Schacht Von dpa | 29.08.2023, 13:38 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Bochumer Feuerwehr hat einen mehrere Meter in die Tiefe gestürzten und schwer verletzten Mann aus einem Schacht befreit. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Dienstag durch Hilferufe hinter einer Mauer in der Nähe des Hauptbahnhofs auf die Notlage des Mannes aufmerksam geworden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Schwerverletzte sei vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und dann mit einer Trage aus dem fünf Meter tiefen Schacht gehoben worden. Er kam in ein Krankenhaus.