Wetter In den nächsten Tagen scheint in NRW fast immer die Sonne Von dpa | 07.08.2022, 13:04 Uhr

Sonne satt - darauf können sich in den nächsten Tagen die Menschen in Nordrhein-Westfalen freuen. „Bis Donnerstag sieht es nach ruhigem Sommerwetter aus und dabei wird es zunehmend wärmer“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. In den nächsten Tagen werde sich die Luftmasse im bevölkerungsreichsten Bundesland Schritt für Schritt erwärmen. Ab Mittwoch, wenn die Schule wieder losgeht in NRW, könnten die Temperaturen dann verbreitet über 30 Grad steigen.