Immer mehr Menschen in NRW haben mehrere Jobs Von dpa | 12.06.2023, 13:20 Uhr

In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der Menschen mit mehr als einem Job in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Insgesamt hätten im bevölkerungsreichsten Bundesland im September vergangenen Jahres 723.874 Personen neben ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zusätzlich eine geringfügige Beschäftigung ausgeübt, berichtete das Düsseldorfer Wirtschaftsministerium am Montag. Damit habe sich die Zahl der Menschen mit Mehrfachbeschäftigung innerhalb von zehn Jahren um 40 Prozent erhöht. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ darüber berichtet.