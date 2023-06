Polizist bei Einsatz in Essen lebensgefährlich verletzt Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Verkehrskontrolle Im Einsatz angefahrener Polizist weiter in Lebensgefahr Von dpa | 27.06.2023, 09:58 Uhr

Der Essener Polizist, der am Montag bei einer Verkehrskontrolle angefahren worden ist, schwebt weiter in akuter Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der 39 Jahre alte mutmaßliche Täter war nach einer Großfahndung festgenommen worden. Er sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie der Sprecher sagte. Eine Mordkommission ermittelt.