Dortmund Illegales Rennen mit über 200 km/h: Pkw gestoppt Von dpa | 10.04.2022

Zwei Autofahrer haben sich am Samstag bei einem illegalen Rennen in Dortmund mit rücksichtsloser Fahrweise eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Bei dem „lebensgefährlichen Rennen“ hätten laut einer Mitteilung der Polizei „auch Unbeteiligte“ zu Schaden kommen können. Eine Streife habe die Verfolgung der beiden Pkw in Dortmund-Mitte aufgenommen. Auf der Bundesstraße 54 Richtung Süden hätten die flüchtigen Fahrer auf über 200 Stundenkilometer beschleunigt.