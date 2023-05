Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehrsunfälle Illegales Rennen: Drei Verletzte bei Crash auf Parkplatz Von dpa | 28.05.2023, 14:23 Uhr

Bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen in Dortmund haben sich drei junge Männer verletzt. Ein 18-Jähriger soll dabei in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren haben und in eine Garage gekracht sein, teilte die Polizei in Dortmund am Sonntag mit. Sein 17-jähriger Beifahrer erlitt bei dem Unfall am Freitag schwere Verletzungen, der Fahrer sowie ein 18-jähriger Insasse des Autos trugen leichte Verletzungen davon.