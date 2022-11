Bundesgerichtshof Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Illegale Zigarettenfabrik: BGH hebt Urteile auf Von dpa | 03.11.2022, 18:17 Uhr

Der Bundesgerichtshof hat die Urteile im Prozess um eine der größten jemals in Deutschland entdeckten illegalen Zigarettenfabriken aufgehoben. Das Landgericht Kleve hatte zwölf Männer im Mai vergangenen Jahres zu je zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof sprach einzelne Männer dagegen in einer Reihe von am Donnerstag veröffentlichten Beschlüssen frei und hob die Urteile auf - teilweise wegen formaler oder verfahrensrechtlicher Gründe. Eine andere Wirtschaftskammer des Landgerichts muss die Sache nun neu verhandeln.