Illegale Autorennen in NRW Foto: picture alliance / Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Sttistil Illegale Autorennen: Viel mehr Tote als in den Vorjahren Von dpa | 02.01.2023, 06:18 Uhr

In Nordrhein-Westfalen haben illegale Autorennen 2022 deutlich mehr Menschenleben gefordert als in den Jahren davor. Allein bis Ende September wurden dieses Jahr acht Menschen getötet, wie das Innenministerium mitteilte. 2021 hatte es ein Todesopfer gegeben, 2022 fünf und in den Vorjahren nie mehr als drei. Zahlen für das ganze Jahr 2022 liegen laut Ministerium noch nicht vor.